Kurtardığı piton yılanı tarafından saldırıya uğradı

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Avustralya’da bir kadın aracının altına sıkışan pitonu kurtarmaya çalışırken, saldırıya uğradı.
Samford Valley kasabasında bir kadın aracının altına sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmak istedi.
Serbest kalan piton ise kadının bacağına dolandı.
Acil servisi arayan kadın polis tarafından kurtarılırken, piton yeniden doğaya bırakıldı.
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