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  3. 18 Ekim 2020 14:05

Kurtardığı piton yılanı tarafından saldırıya uğradı

Avustralya’da bir kadın ezilmekten kurtardığı piton yılanının saldırısına uğradı. Kadın acil servis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtardığı piton yılanı tarafından saldırıya uğradı
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Avustralya’da bir kadın aracının altına sıkışan pitonu kurtarmaya çalışırken, saldırıya uğradı.


Samford Valley kasabasında bir kadın aracının altına sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmak istedi.

Serbest kalan piton ise kadının bacağına dolandı.

Acil servisi arayan kadın polis tarafından kurtarılırken, piton yeniden doğaya bırakıldı.

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