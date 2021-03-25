  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kurutma makinasının içinden çıkanla hayatının şokunu yaşadı

Kurutma makinasının içinden çıkanla hayatının şokunu yaşadı

Bir ailenin evinde yer alan kurutma makinesinin içerisinden ölü bir yılan çıktı. Ölü yılanı gören aile hayatının şokunu yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde, Pring ailesi, kurutma makinelerinden garip sesler gelmesinin ardından tamirci çağırdı.

Makinede herhangi bir teknik sorunun olmadığını tespit eden tamirci Darrell Cobble, kurutma makinesine saklanmış ölü bir yılan buldu. Cobble ise aileye uyararak, genellikle kurutma makinelerinde yılanların ve diğer hayvanların girmesini engelleyen bir kafes olmasının gerektiğini vurguladı.

Etiketler yılan ölü yılan hane kurutma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi için açtı ağzını yumdu gözünü
Hukuk bürosu sahibine ''borçlunun akrabasına SMS attın'' cezası!
Çay tiryakileri bu işi hiç sevmeyecek! İşin uzmanı açıkladı
Kabine değişikliğiyle ilgili gündemi sarsacak Tansu Çiller iddiası
Amerikalı ünlü yatırımcıdan Türk Lirası yorumu
Karabiberim'in esmer güzeli yıllar sonra ortaya çıktı
Korkunç olay! Kız arkadaşının bikinisi açıldı diye...
Pazarda ''kahreden'' hırsızlık anı kamerada!
''Yok artık'' dedirten iddia! Melih Gökçek bakan mı olacak ?
Binlerce ''maaş mağduru'' emekliye müjde! Genelge yayımlandı