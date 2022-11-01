Kuzey Kore ABD ve Güney Kore'yi uyardı: Gerekli tüm önlemleri...

ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatına Kuzey Kore'den yanıt geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarını "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'yi "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyardı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, dış askeri tehditlere karşı ülkeyi savunmak için "gerekli tüm önlemleri" almaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, askeri tatbikatlar nedeniyle ABD "barış ve güvenliği yok etmenin baş suçlusu" olarak gösterildi.

Ortak askeri tatbikatların "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak nitelendirildiği açıklamada, "ABD ciddi askeri provokasyonlarda ısrar ederse, Kuzey Kore daha güçlü takip tedbirlerini dikkate alacaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD ve Güney Kore'nin, dün Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası'nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti.

ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.

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Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, en son 28 Ekim'de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

Pyongyang yönetimi, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmişti.