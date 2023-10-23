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Kuzey Kore, İsrail-Filistin çatışmasına sebep olan ülkeyi açıkladı

Kuzey Kore, İsrail-Filistin çatışmasına sebep olan ülkeyi açıkladı
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Kuzey Kore, İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalara tamamen ABD'nin sebep olduğunu savundu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Orta Doğu’daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Çatışmanın başlamasının ardından ‘ABD’nin derhal İsrail’i yardım ve silahlarla desteklemeye başladığı’ belirtilen açıklamada, ‘bölgedeki trajediye tamamen ABD’nin sebep olduğu’ savunuldu.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘savaşı desteklemek için İsrail’e gittiği’ belirtilerek, ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze’ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ‘ara verme’ çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesine de dikkat çekildi.

ABD’nin Orta Doğu’daki krizin sorumluluğunu ‘saldırgan’ olarak damgaladığı Filistin’e yüklediği kaydedilen açıklamada, “Uluslararası toplum ABD’nin hareketlerini yakından izlemeli ve bu tehlikeli ve aptalca girişimi kararlılıkla kınamalı ve reddetmelidir” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD’nin ‘kasıtlı kışkırtmaları nedeniyle Orta Doğu’daki krizin tırmandığı’ ileri sürüldü.

AA

Etiketler kuzey kore israil filistin abd
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