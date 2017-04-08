Kuzey Kore'den ABD'ye Suriye tepkisi

ABD'nin Suriye'deki hava saldırısına Rusya ve İran çok sert tepki gösterdi. Saldırıya uzaklardan da sert bir tepki geldi. Kuzey Kore lideri Kim, ABD Başkanı Trump'ı sert sözlerle eleştirdi.

Sputnik’in haberine göre Kuzey Kore açıklamasında, saldırının Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmekte milyon kez haklı olduğunu gösterdiği ifade edildi.

'ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Açıklamada şunlar kaydedildi: "ABD'nin Suriye'ye yönelik füze saldırısı, egemen bir ülkeye yapılan açık ve affedilemez bir saldırı eylemidir. Şiddetle kınıyoruz. Günün gerçekliği, güce karşı güçle direnmek için ordu gücümüzü artırmaya yönelik kararın haklı olduğunu milyon kez gösterdi."

ŞAYRAT HAVA ÜSSÜ'NE SALDIRI

ABD, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlendiği iddia edilen bir kimyasal saldırıdan Şam'ı sorumlu tutarak, Humus yakınlarındaki Şayrat Hava Üssü'nü bombaladı. Saldırı, Suriye'nin elinde kimyasal silah bulunmadığını ifade etmesine rağmen yapıldı. Rusya da İdlib'de cihatçıların elindeki kimyasal silah deposunun vurulmuş olabileceğini ifade etmişti.

Trump: Kimyasal saldırı yapılan üslerin vurulması emrini verdim