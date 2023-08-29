Macron: Irak'ta bir askerimiz öldürüldü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ta bir Fransız askerinin öldüğünü açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün bir Fransız askerin Irak’ta öldüğünü duyurdu.
Macron açıklamasında “Çavuş Nicolas Mazier Fransa adına, güvenliğimiz için savaşıyordu. Irak'ta hayatını kaybetti, bütün ulus onun yasını tutuyor. Sevdikleri, No.10 hava Paraşüt Komando birliğindeki silah arkadaşları ve yaralanan silah arkadaşları düşüncelerimizde” ifadelerini kullandı.
Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askerin Irak’ta Chammal Operasyonu kapsamında terörle mücadele destek görevi sırasında öldüğü belirtildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol