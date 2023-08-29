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Macron: Irak'ta bir askerimiz öldürüldü

Macron: Irak'ta bir askerimiz öldürüldü
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ta bir Fransız askerinin öldüğünü açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün bir Fransız askerin Irak’ta öldüğünü duyurdu.

Macron açıklamasında “Çavuş Nicolas Mazier Fransa adına, güvenliğimiz için savaşıyordu. Irak'ta hayatını kaybetti, bütün ulus onun yasını tutuyor. Sevdikleri, No.10 hava Paraşüt Komando birliğindeki silah arkadaşları ve yaralanan silah arkadaşları düşüncelerimizde” ifadelerini kullandı.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askerin Irak’ta Chammal Operasyonu kapsamında terörle mücadele destek görevi sırasında öldüğü belirtildi.

Etiketler Macron ırak
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