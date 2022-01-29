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Masaj salonunda mutsuz son! 39 kadın masaj yaparken hayatını kaybetti

Masaj salonunda mutsuz son! 39 kadın masaj yaparken hayatını kaybetti

Tayland'da fuhuş yaptırılan masaj salonunda giden 70 yaşındaki İngiliz vatandaşı, 39 kadının kendisine masaj yaptığı sırada hayatını kaybetti.

Tayland'ın Pattaya kentinde fuhuş yaptırılan masaj salonuna giden 70 yaşındaki İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti. 39 kadının kendisine masaj yaptığı sırada fenalaşan adam, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"SEANSIN YARISINDA NEFES NEFESE KALDI"
Olayın ardından masaj salonundaki kadınların da ifadesi alındı. Yaşlı adamın aniden rahatsızlığını belirten bir masöz, "39 masör olarak aynı anda masaj yapıyorduk. Ancak bir anda nefesi kesilmeye başladı. Hemen yardım çağrısında bulunduk" dedi.

İhbarın üzerine masaj salonuna gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda herhangi bir boğuşma ya darp izine rastlamadıklarını belirtti. Kimliği henüz bulunamayan adama otopsi yapılacak. Talihsiz adamın ölüm nedeni, önümüzdeki günlerde belli olacak.

Etiketler tayland masaj salonu
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