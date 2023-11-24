Merak cinayetine müebbet hapis! İtirafı kan dondurdu

Güney Kore'de "suç hikayesi hayranı" olduğu öğrenilen ve "gerçek hayatta nasıl olduğunu merak ediyordum" diyerek işlediği cinayeti itiraf eden genç bir kadın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de haziran ayında bir kadını öldürdüğünü kabul eden 23 yaşındaki Jung Yoo-jung'a müebbet hapis cezası verildi. Jung, yakalandıktan sonra verdiği ifadede, cinayeti 'meraktan' işlediğini, cinayetin 'gerçek hayatta nasıl olduğunu görmek istediğini' söylemişti.

BBC'nin haberine göre, Güney Kore'nin Busan şehrinde yaşanan olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılar, Jung için idam cezası talep etmişti. 24 Kasım Cuma günü Busan Bölge Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında konuşan hakim, sanığın işlediği cinayetin 'bir kişinin sebepsiz yere (cinayete) kurban gideceği yönünde toplumda korku yaydığını' ve 'genel bir güvensizlik duygusu yarattığını' ifade etti.

MAHKEME SAĞLIK MAZARETİNİ KABUL ETMEDİ

Jung, haziran ayında suçunu itiraf ettiğinde halüsinasyonlar gördüğünü ve o dönemde akıl sağlığıyla ilgili başka sorunları olduğunu söylemişti. Fakat mahkeme bu savunmayı reddederek atılı suçun 'dikkatli bir biçimde planlanıp işlendiğine, sanık tarafından dile getirilen ruh ve fiziksel rahatsızlık iddiasını kabul etmenin zor olduğuna' hükmetti. Mahkeme, sanığın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

'TAKINTI DUYMAYA BAŞLADIKTAN SONRA CİNAYET PLANI YAPTIM'

Güney Kore polisi, haziran başında bir açıklama yaparak Busan'da işlediği cinayetin ardından cesedi parçalara ayıran 23 yaşındaki Jung Yoo-jung'un 31 Mayıs Çarşamba günü tutuklandığını, iki gün sonra hakkında iddianame hazırlandığını açıklamıştı. Olayla ilgili paylaşılan bilgilere göre, Jung, cinayetin ardından polise verdiği ilk ifadede, serbest eğitmenlik yapan kadını bir tartışmanın ardından öldürdüğünü söylemişti.

Fakat polisler şüphelinin anlattığı hikayede tutarsız ve çelişkili taraflar olduğunu fark etti. Ailesinin doğruyu söylemesini istemesi üzerine Jung Yoo-jung, cinayeti neden işlediğini itiraf etti. Basına yansıyan haberlere göre, Jung, 'televizyondaki suç programları ve kitaplara takıntı duymaya başladıktan sonra birini öldürme arzusu üzerine cinayet işleme planı yaptığını ve işlediği suç için üzgün olduğunu' belirtti.

ÖLDÜRECEĞİ KİŞİYİ MOBİL UYGULAMADAN BULDU

Jung, öldüreceği kişiyi serbest çalışan öğretmen bulmak için kullanılan bir mobil uygulama aracılığıyla bulmuştu. Kızı için öğretmen aradığını söyleyerek kadınla iletişime geçen Jung, öğrenci kılığına girerek kadının evine gitti. Kadın evine geldiğinde Jung kadını bıçaklayarak öldürdü. Cesedi parçalara ayıran Jung, ardından vücut parçalarını çantalara yerleştirdi. Taksi ile Nakdong Nehri'ne giden Jung, cesedi nehre attı.

Polis, Jung'un kadına kayıp süsü vermeye çalıştığını, cep telefonu, kimlik ve cüzdanını sakladığını belirtti. Jung, durumdan şüphelenen taksi şoförünün ihbarı üzerine yakalandı. Polis, ölen kadının kanlı kıyafetlerini ve bazı uzuvlarını Jung'un evinde buldu.