Merkel, tartışılan Covid-19 aşısından yaptırdı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yan etki sorunları nedeniyle birçok ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısını olduğu açıklandı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, dünya genelinde kan pıhtısı sorunları nedeniyle birçok ülke tarafından kullanımı durdurulan Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısını oldu.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Angela Merkel'in bugün AstraZeneca aşısı olduğunu belirtti.

Seibert, ayrıca hesabından "Dr. Angela Merkel. Doğum tarihi 17.07.1954" yazılı aşı defterinin fotoğrafını paylaştı.

Merkel de aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün AstraZeneca'dan ilk aşıyı olduğum için mutluyum. Aşı kampanyasına katılan herkese ve aşılanan herkese teşekkür ederim. Aşılama, salgının üstesinden gelmenin anahtarıdır" ifadesini kullandı.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'unda AstraZeneca aşısı olduğu bildirildi.

Almanya'da 27 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 15 milyon 400 bin kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 400 bin kişiye ikinci dozu yapıldı.

ASTRAZENECA AŞISI BİRÇOK ÜLKEDE ASKIYA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz hafta kan pıhtısı sorunları sebebiyle başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kullanımı askıya alınan Oxford - AstraZeneca Covid-19 aşısı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa ilaç Ajansı, aşının faydasının zararından fazla olduğunu söyledi. Bunun üzerine birçok ülke aşılamaya devam ederken bazı ülkeler ise aşı ile ilgili araştırmalarına devam ediyor.

19 ÜLKEDE KULLANIMI DURDURULMUŞTU

Oxford / AstraZeneca Covid - 19 aşısının, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesine rağmen bugüne kadar 19 ülkede kullanımı durdurulmuştu.

İsveç, Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg ve İspanya’da kullanımı durdurulan aşı Birleşik Krallık’ta ise kullanılmaya devam ediyor.

Aynı zamanda İtalya'da AstraZeneca aşısı olan 2 kişi de yaşamını yitirmişti.