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Miçotakis: Erdoğan'ı Aralık ayında Yunanistan'da ağırlamak istiyorum

Miçotakis: Erdoğan'ı Aralık ayında Yunanistan'da ağırlamak istiyorum
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa ve Türkiye'nin Gazze'deki çatışmaların tırmanmaması noktasında ortak çıkara sahip olduğunu söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Konrad Adenauer Vakfı'nda bir panele katılan Miçotakis, "(Gazze) Bu çatışmanın tırmanmamasını sağlamak hepimizin çıkarına. Bu çatışmanın halihazırda ele almak zorunda olduğumuz korkunç durumun ötesine geçmemesini sağlamanın hepimizin çıkarına olduğunu düşünüyorum. Türkiye için de aynı çıkar söz konusu, kimse çatışmanın daha da tırmandığını görmek istemiyor" diye konuştu.
Miçotakis, konuşmasında, mevcut sorunları ele almak için Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında daha yakın bir diyaloğun öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek üzere aralık ayında Yunanistan'da ağırlamak istediğini belirten Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'la ilgili yorumlarına tamamen katılmıyorum. Ama bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'da ağırlamamak için bir neden değil" dedi.

Miçotakis, Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi, AB-Türkiye ilişkileri ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik işbirliğini de ele alacaklarını sözlerine ekledi.
Aynı panelde konuşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi lideri Friedrich Merz de Miçotakis'in görüşlerini paylaştığını ve Erdoğan ile diyaloğu desteklediğini söyledi. Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Kasım'da Berlin'e yapmayı planladığı ziyarete atıfta bulunarak "Konuşmak için doğru zaman" dedi.

Etiketler Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan erdoğan
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