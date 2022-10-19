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Milyonlarca kişi izledi: Canlı yayında doğum yaptı

Milyonlarca kişi izledi: Canlı yayında doğum yaptı
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Fitness fenomeni Libby, hızlı bir süreci başlatmaya yardımcı olan bir çay içtikten sadece 20 dakika sonra doğum yaptığını iddia etti.

Fitness fenomeni Libby, ahududu yaprağı çayı sayesinde 20 dakikada doğum yaptığını iddia etti. Herkes bazı kadınların saatlerce acıya dayanmasıyla, acı verici doğum hikayelerini mutlaka duymuştur.

TikTok'ta @libbylifestyle1 olarak paylaşım yapan fitness fenomeni, doğum sırasında paylaşımlar yaptı. Libby, toplu olarak milyonlarca görüntüleme kazanan bir dizi videoda, doğum yaptığı anları paylaştı.

 Hastane yatağında elleri ve dizleri üzerinde diz çökerken, bir hemşire onu sakince koridordan özel bir odaya götürdü.

 Libby daha sonra hızlı doğumun sırrını açıkladı ve şöyle yazdı: "Ahududu yaprağı çayı içtiğimde, 10 cm'ye kadar açıldı, doğum başladı, elbisenizi çıkarmaya vaktimiz olmadı ve 20 dakika içinde bebeğimiz oldu."

 Libby, çayı içip çocuğunu doğurması arasında kısa bir süre olmasına rağmen acının "çılgın" olduğunu itiraf etti. Ahududu yaprağı çayı içtikten sonra hızlı şekilde doğum yapmasının karşısında kendisi de şoke oldu.

AHUDUDU YAPRAĞI ÇAYI GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?
Health Line'a göre: "Kırmızı ahududu yaprağı çayı, hamile kadınlarda rahim duvarlarını güçlendirebilir ve doğum süresini azaltabilir ve genel olarak kadınlarda adet öncesi semptomları hafifletebilir.

 Çoğu insan için günde 1-3 bardak içmek güvenli görünüyor, ancak erken gebelik döneminde alım 1 bardak ile sınırlandırılmalıdır."

Etiketler çay doğum
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