  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Mısır'dan Gazze'de ateşkes için ön teklif

Mısır'dan Gazze'de ateşkes için ön teklif

Mısır'dan Gazze'de ateşkes için ön teklif
Güncelleme:

Mısır yönetiminin Gazze'de ateşkes için ön teklif hazırladığı iddia edildi. Mısırlı bir yetkili, tarafların onaylamasının ardından ortak bir tutum ortaya konulacağını belirtti.

Mısır'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için bir "ön teklif" hazırladığı belirtildi.

Mısır hükümetine yakınlığıyla bilinen Kahire el-İhbariyye kanalı, adını açıklamadığı bir Mısırlı yetkilinin konuya ilişkin sözlerine yer verdi.

Söz konusu yetkili, "Mısır yönetiminin, Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisine ilişkin bir ön teklif hazırladığını" ifade etti.

Yetkili, tüm tarafların onayının almasının ardından ateşkes konusunda ortak bir tutum ortaya konulacağını kaydetti.

FİLİSTİNLİ YETKİLİLER KAHİRE'YE GİDECEK

Öte yandan, İsrail gazetesi Haaretz'in Filistin Yönetimi'nden üst düzey bir yetkiliye dayandığı haberinde ise Filistinli yetkililerden oluşan bir heyetin, Gazze Şeridi'nin geleceğindeki rolünü, Mısır yönetimiyle görüşmek üzere, ilerleyen günlerde Kahire'ye gitmesinin planlandığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Filistin Yönetimi istihbarat Şefi Macid Ferrac'ın, Mısır'ın önerisinin şartlarını görüşmek üzere önceden Kahire'ye gittiği aktarıldı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la Washington'da İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlanmasının ardından bölgeye ilişkin "planlamayı" görüşmüştü.

Etiketler Mısır gazze ateşkes
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin Ankara adayı ''yanlışlıkla'' açıklandı AK Parti'nin Ankara adayı ''yanlışlıkla'' açıklandı Emniyet'in süper lüks otomobilleri İstanbul'da görev başında sergilendi Emniyet'in süper lüks otomobilleri İstanbul'da görev başında sergilendi Ek MTV'nin ardından bir ek vergi daha geliyor Ek MTV'nin ardından bir ek vergi daha geliyor Covid-19 için yıllar önce uyarmıştı: Bill Gates'in 2024 kehanetleri belli oldu Covid-19 için yıllar önce uyarmıştı: Bill Gates'in 2024 kehanetleri belli oldu Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı Milyonlarca emekli Ocak'ta eksik maaş alacak Milyonlarca emekli Ocak'ta eksik maaş alacak Otogarda dehşet! Şoför muavini ezerek öldürdü Otogarda dehşet! Şoför muavini ezerek öldürdü Yine bir seri katil dehşeti: 3 hayat kadınını öldürüldü! Yine bir seri katil dehşeti: 3 hayat kadınını öldürüldü! Türkiye'de vakalar yeniden patladı: ''Maske takmanın tam zamanı'' Türkiye'de vakalar yeniden patladı: ''Maske takmanın tam zamanı''