''Mucize ilaç'' dedi, içinden bakın ne çıktı!

ABD'de ''mucize ilaç'' olarak satılan ürünün içinden çamaşır suyu çözeltisi çıktı. İlacı üreten aile ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.

2019'dan beri hayatımızda olan Kovid-19 sağlık alanındaki ürünlerin satışlarını hatırı sayılır oranda artırdı.

Salgın sürecinde pek çok takviye vitamin vb ürünler ciddi satış rakamlarına ulaşırken, bu durum fırsatçıların da iştahını kabarttı.

ABD'de Kovid-19, kanser ve otizm dahil pek çok hastalığa iyi geldiği iddiası ile satılan ürünün içinden çamaşır suyu çözeltisi çıktı.

New York Times'ta yer alan habere göre, Florida eyaletinde büyük jüri, Mark Grenon'u ve üç oğlunu bu ürün ile insan sağlığını riske etme suçuyla itham etti.

İddianamede 'mucize ila.' diye lanse edilen ürün sayesinde ailenin 1 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği bilgisi de yer aldı.

Bölge savcılığı söz konusu ürünün su ve sodyum klorit içerdiğini ve ağızdan alındığında klordioksite dönüştüğünü açıkladı.



Aynı açıklamada klordioksitin endüstriyel su arıtımında ve tekstil sanayisinde kullanıldığı bilgisinin altı çizildi.

Güvenlik güçlerinin ailenin evinde yaptığı aramada yaklaşık 4,5 ton sodyum klorit tozu, binlerce şişe ele geçirildi.

Hakim karşısına çıkarılacak ailenin ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor.