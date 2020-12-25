  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 25 Aralık 2020 17:04

Netanyahu: Arap ve İslam ülkeleri daha hızlı normalleşecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Arap be İslam ülkelerinin beklenenden daha hızlı normalleşme sürecine gireceğini iddia etti.

Netanyahu: Arap ve İslam ülkeleri daha hızlı normalleşecek
A+ A-

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Benyamin Netanyahu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'la Kudüs'te bir araya geldi.

Netanyahu görüşme sırasında, "Bazı Arap ülkelerinin bu adımı attığını, bazılarının atmakta olduğunu görüyorsunuz. Tahmin ettiğimizden fazla ülkenin ve belki de beklediğimizden daha hızlı bir şekilde normalleşme sürecine gireceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesi, ismini vermeyen bir kaynağa dayandırdığı haberde, Endonezya ve Umman'ın, İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararı almaya yakın olduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Bu iki ülke, 1979’da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri olmuştu.

Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

islam , arap , islam ülkeleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM