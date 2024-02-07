Netanyahu, Hamas'ın ateşkes taleplerini reddettiklerini açıkladı

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes önerisine karşı çıkarak, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"YENİ BİR KIYIMA YOL AÇACAK"

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia ederek hedeflerinden dönmeyeceklerini kaydetti.

Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını vurguladı.



SALDIRI TALİMATI

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik." diye konuştu.

HAMAS ATEŞKES İÇİN TÜRKİYE'DEN GARANTÖR OLMASINI TALEP ETTİ

Öte yandan Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmasını talep ettiklerini açıkladı.

Hamdan, Hamas'ın Beyrut Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın arabulucu ülkeler üzerinden İsrail hükümetine sunduğu esir takası ve ateşkes mutabakatı hakkında açıklama yaptı.



Hamas'ın kapsamlı ve eksiksiz bir ateşkesin sağlanması için çalıştığını belirten Hamdan, "Hamas yardım ve yardım malzemelerinin gönderilmesi, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız sivillere yönelik barbarca saldırılarına son verilmesi, yerinden edilenlere güvenli barınma sağlanması, yeniden imarın sağlanması ve Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve tam esir takası için önerilerini mutabakatta sundu." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının en temel insan haklarını bile reddeden İsrail'in tepkilerine rağmen anlaşma mutabakatına Hamas'ın olumlu yanıt verdiğini dile getiren Hamdan, anlaşma mutabakatının ilan edildiği günden bu yana İsrail'in ısrarla Gazze'ye yönelik saldırılarına devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığını kaydetti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma mutabakatına yönelik kısa bir süre önce yaptığı açıklamayı hatırlatan Hamdan, Netanyahu'nun ordusunu Gazze'den çekmeyeceğini ve hapishanelerdeki Filistinlileri serbest bırakmayacağını söyledi.

Hamdan, İsrail'deki savaş kabinesinin, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları durdurmaya giden her türlü yolu kesme gayreti içerisinde olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Gazetecilerin, Mısır ve Katar'ın yanı sıra mutabakat anlaşmasında hangi ülkelerin garantör olduğu sorusuna Hamdan, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." yanıtını verdi.



Hamdan, anlaşma mutabakatına ilişkin meydana gelen gelişmeleri yeniden ele almak için Hamas'tan bir heyetin yarın Kahire'de temaslarda bulunacağını sözlerine ekledi.