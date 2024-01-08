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Netanyahu: Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazırız

Netanyahu: Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazırız
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırındaki askeri birliği ziyaret etti. 8 Ekim'den bu yana Hizbullah'la yaşanan çatışmaların giderek şiddetlendiği bir sırada Netanyahu dikkat çeken bir açıklama yaptı, "Savaşa hazırız" mesajı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırı yakınındaki bir askeri birliğe yaptığı ziyarette bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki komutanlardan bilgi alan Netanyahu, buradaki konuşmasında, "Hizbullah'ın 2006'da büyük hata yaptığını bugün de aynı hatayı devam ettirdiğini" ileri sürdü.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamak için her şeyi yapmaya kararlı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kuzeyde güvenliği yeniden temin ederek ailelerinizin evlerine sağ salim dönmelerini sağlamak ve (Hizbullah'ın) bizi hafife almamaları gerektiğini anlamaları için her şeyi yapacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Elbette bunun geniş kapsamlı bir kampanya (savaş) olmadan yapılmasını tercih ederiz ama bu bizi durduramaz."

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılara işaret eden ve Hizbullah'a göz dağı veren Netanyahu, "Güneydeki (Gazze) dostlarının başına gelenlerin örneğini (Hizbullah'a) verdik. Kuzeyde olacak olan budur. Güvenliği yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler netanyahu hizbullah
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