Netanyahu, kara harekatının tarihini duyurdu

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail ordusunun yeni hedefini İsrail Başbakanı Netantyahu açıkladı. Netanyahu, İsrail ordusunun Refah kentine kara harekatı için tarih verdi.

Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken İsrail ordusunun yerinden edilmiş 1 buçuk milyon Filistinlinin yaşadığı Refah kentine operasyon hazırlıkları devam ediyor. İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu, uzun süredir uluslararası baskıya ve çağrılara rağmen ısrarcı olduğu Refah operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Netanyahu, artan uluslararası baskının Hamas'a karşı savaş hedeflerine ulaşılmasına engel olamayacağını söyledi.

Sivillerin bölgeden tahliye edileceğini ve daha sonra İsrail ordusunun bölgeye gireceğini kaydeden Netanyahu, "Refah'a gireceğiz. Bu birkaç hafta sürse bile gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte İsrail Başkanı uluslararası toplumu 7 Ekim'de yaşanan saldırıyı ve etkilerini unutmakla suçladı.

"HOLOKOST'TAN BERİ YAHUDİLERİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK KATLİAM"

Savaş Kabinesi toplantısında konuşan Netanyahu, "Uluslararası toplumdaki dostlarımıza şunu söylüyorum: Hafızanız bu kadar mı zayıf? 7 Ekim'i o kadar çabuk unuttunuz ki" ifadelerini kullandı.

Netanyahu konuşmasında, 7 Ekim saldırısını, "Holokost'tan bu yana Yahudilere karşı işlenen en kötü katliam" olarak niteledirerek, "İsrail'in kendisini Hamas'ın canavarlarına karşı savunma hakkını inkar etmeye bu kadar hazır mısınız?" diye konuştu.

Netanyahu, İsrail sivilleri savaş bölgelerinden tahliye ederken, Refah şehri de dahil olmak üzere Gazze'deki saldırılarına devam edeceğini yineledi.