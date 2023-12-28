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Netanyahu’dan Erdoğan’a ''Hitler'' yanıtı

Netanyahu’dan Erdoğan’a ''Hitler'' yanıtı
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Gazze'ye aylardır ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi için yaptığı "Hitler" benzetmesine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de devam eden savaş nedeniyle İsrail yönetimini topa tutarak “Sizin Hitler’den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler’i de aratacak. Bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun yaptıklarının Hitler’den geri kalır yanı var mı? Yok.” demişti.

Erdoğan’ın bu açıklamasında Netanyahu’dan yanıt geldi.

Netanyahu, X (eski adıyla Twitter) hesabından şunları kaydetti:

“Kürtlere soykırım uygulayan ve kendi yönetimine karşı çıkan gazetecileri hapse atma konusunda dünya rekorunu elinde bulunduran Erdoğan, bize ahlak dersi verecek son kişidir.”

 

Etiketler netanyahu binyamin netanyahu recep tayyip erdoğan ahlak ahlak dersi hitler Türkiye İsrail
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