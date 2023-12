Netanyahu’dan Erdoğan’a ''Hitler'' yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de devam eden savaş nedeniyle İsrail yönetimini topa tutarak “Sizin Hitler’den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler’i de aratacak. Bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun yaptıklarının Hitler’den geri kalır yanı var mı? Yok.” demişti.

Erdoğan’ın bu açıklamasında Netanyahu’dan yanıt geldi.

Netanyahu, X (eski adıyla Twitter) hesabından şunları kaydetti:

“Kürtlere soykırım uygulayan ve kendi yönetimine karşı çıkan gazetecileri hapse atma konusunda dünya rekorunu elinde bulunduran Erdoğan, bize ahlak dersi verecek son kişidir.”

Erdogan, who is committing genocide against the Kurds and who holds the world record for imprisoning journalists who oppose his regime, is the last person who can preach morality to us.



The IDF, which is the most moral army in the world, is fighting to eliminate the most…