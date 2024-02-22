Nükleer füze atışı testinde faciadan dönüldü

İngiltere'nin nükleer denizaltısı HMS Vanguard'dan yapılan Trident füze denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Füze, ateşlendiği ve içinde Savunma Bakanı Grant Shapps'ın da yer aldığı denizaltının yanına düştü.

İngiliz The Sun gazetesinin İngiltere Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre ordunun 30 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaleti açıklarında yaptığı Trident füze denemesi sırasında "anormallik" yaşandı. Nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip Trident füzesinin nükleer denizaltı HMS Vanguard'dan ateşlendiği ancak denizaltının yakınına, okyanusa düştüğü belirtildi. Yaşanan “anormalliğin” birinci aşamada yer alan iticilerin ateşlenmemesinden kaynaklandığı ifade edildi. Füze denemesi sırasında İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ın da denizaltıda olduğu aktarıldı.

Öte yandan, İngiltere'nin Trident füze denemesi, 2016'da da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Shapps olayı doğruladı

Bakan Grant Shapps, başarısız füze denemesini doğrularken, Trident füze sisteminin "dünyadaki en güvenilir silah sistemi olmaya devam ettiğini" vurguladı. Shapps, ulusal güvenliği gerekçe göstererek daha fazla ayrıntı vermedi.