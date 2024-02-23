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O ülkede hortum faciası: 534 binayı vurdu

O ülkede hortum faciası: 534 binayı vurdu
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Endonezya’nın Batı Java eyaletinde olan hortum nedeniyle 33 kişi yaralandı.

Endonezya’nın Batı Java eyaletine bağlı Sumedang ve Bandung’u hortum vurdu. Binaların çatılarını uçuran hortum, önüne ne kattıysa sürükledi.

Batı Java Afet Etkilerini Azaltma Kurumu’na (BPBD) göre ortalığı savaş alanın çeviren hortumda 33 kişi yaralandı, 534 binada ise hasar meydana geldi, fabrikalarda da büyük hasar oluştu. Yetkililer, hortumun Endonezya’da "daha önce görülmemiş derecede yıkıcı" bir boyutta olduğunu belirtti.

Etiketler yaralanma hortum facia
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