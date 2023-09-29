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O ülkede tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabaklar yasaklanıyor

O ülkede tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabaklar yasaklanıyor
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İngltere'de plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi gibi tek kullanımlık ürünlerle ilgili yasak 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

İngiliz hükümeti, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla bu tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamaya hazırlanıyor. Ancak söz konusu uygulama, süpermarketler veya paket servisler tarafından kullanılan plastik ürünleri kapsamayacak.

Yasaklanan tek kullanımlık plastikleri 1 Ekim'den sonra tedarik etmeyi sürdüren işletmeler, para cezasına çarptırılabilecek ve yerel makamlar tarafından denetime tabi tutulabilecek.

İskoçya'da da uygulanıyor
Benzer yasaklar İskoçya'da uygulanırken, İngiltere'de tek kullanımlık plastik pipetler, karıştırıcılar ve plastik saplı pamuklu çubuklar 2020'de yasaklanmıştı.

Etiketler ingiltere plastik çatal bıçak kaşık
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