O ülkeden skandal Gazze açıklaması: İnsani ateşkese karşıyız

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlar yüzünden dünya kamuoyu 'insani ateşkes' çağrılarını aralıksız dile getirirken Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg skandal bir açıklamaya imza attı.

Uluslararası arenada İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları ve sivil ölümleri büyük tepki topluyor. 7 Ekim tarihinden beri sivil halkın üzerine aralıksız devam eden İsrail'in hava ve kara harekatı hakkında birçok ülke 'insani ateşkes' çağrılarını yineliyor.

"İNSANİ ATEŞKESE KARŞIYIZ"

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulmasına yönelik bir insani ateşkese karşı olduğunu belirterek, Hamas’ın böyle bir durumda toparlanabileceğini savundu.

Avusturya Ulusal Meclisinde düzenlenen Dış Politika Komisyonunda konuşan Schallenberg, 27 Ekim’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısına Avusturya’nın ret oyu vermesini müdafaa etti.

"HAMAS YENİDEN TOPARLANABİLİR"

Schallenberg, söz konusu karar tasarısında "İsrail’in kendini savunma hakkı ve Hamas’tan bahsedilmediğini", böyle bir tasarıya evet oyu vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Gazze’de insani ateşkese karşı olduğunu kaydeden Schallenberg, böyle bir durumda Hamas’ın yeniden toparlanabileceğini öne sürdü.

Schallenberg, Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların Gazze’ye girişini sağlayan ve halihazırda uygulandığını iddia ettiği "insani duraklamaları" memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Gazze’de insani felaketin yaşanmasını önlemek için ülkesinin finansal destekte bulunacağını belirten Schallenberg, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olabileceğini yineledi.

İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Milletvekili Martin Engelberg de İsrail’in sivil nüfusa karşı sanki duyarsız davranıyormuş gibi bu hususta uyarılmasını anlamlandıramadığını belirterek, şu an için ateşkes talep etmenin uygunsuz olduğunu söyledi.

ABD'DEN 4 SAATLİK ARA AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Bölgeyle ilgili ise yeni bir gelişme yaşandı. ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli sivillerin Gazze Şeridi’nin güneyine geçmeleri ve insani yardım sağlanması için her gün 4 saat boyunca Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki saldırılara ara vereceğini duyurdu.

İsrail’in bu duraklamaların zamanının başlamadan 3 saat önceden duyuracağını aktaran Kirby, "İsrailliler bize bu duraklama süresince bu bölgelerde askeri operasyon yapılmayacağını ve bu sürecin bugün başlayacağını söylediler” dedi.

GAZZE SALDIRILARINDA GÜNCEL DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, "İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 175 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.