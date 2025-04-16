Okulda yasak aşk rezaleti: Öğrencisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde bir kadın öğretmen, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı.

ABD'de öğretmen-öğrenci ilişkisi skandallarına bir yenisi daha eklendi. Florida'da 36 yaşındaki bir kadın öğretmene, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla dava açıldı.

Öğrencinin polise verdiği ifadede, öğretmeniyle Mayıs 2023'te ilişkiye başladıklarını söylediği öğrenildi. Polis raporunda, ilişkinin başladığı tarihte 18 yaşında olan öğrencinin sınıfta öğretmenin ağladığını gördükten sonra ona yaklaştığını ve ilişkinin bundan sonra başladığını söylediği belirtildi.

Öğrenci, cinsel ilişkinin birkaç kez gerçekleştiğini belirtti.

İlişkinin kanıtı olan fotoğraflar da öğrenci tarafından polise teslim edildi.

10 Nisan’da tutuklanan öğretmen, 25.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı. 15 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.