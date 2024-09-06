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Okuldaki kanlı saldırıda çocuğa o silahı babası hediye etmiş

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ABD'de lisede gerçekleşen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı saldırıda, katil zanlısı 14 yaşındaki çocuğun "çocuğuna silah hediye ettiği" tespit edilen babası tutuklandı.

ABD'nin Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'ne yerel saat ile 11.30'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybederken 9 öğrencinin yaralanmıştı.

ABD Georgia'da Çarşamba günü gerçekleşen lise saldırısında 4 kişiyi öldürmekle suçlanan 14 yaşındaki şüphelinin tutuklanmasının ardından şüphelinin babası, 54 yaşındaki Colin Gray, 'ikinci derece cinayet suçlamasından' tutuklandığı bildirildi.

Yetkililer, Georgia'daki bir lisede meydana gelen olayda dört kişiyi silahla vurup öldürmekle suçlanan 14 yaşındaki çocuğun babasının 'oğlunun bir silaha sahip olmasına izin verdiği için ikinci derece cinayet ve istem dışı adam öldürme gibi suçlamalarla' tutuklandığını duyurdu. Eyalet yasasına göre, ikinci dereceden adam öldürme suçu, 10 ila 30 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir.

Yetkililerin, baba Colin Gray'in 'Aralık 2023'te oğluna hediye olarak AR tarzı silah alıp almadığı iddiasının' araştırıldığı bildirildi.

Georgia Soruşturma Bürosu'nun (GBI) müdürü Chris Hosey, dün yaptığı açıklamada babaya yönlendirilen suçlamaların, 'doğrudan oğlunun eylemleri ve ona silah bulundurma izni verilmesinden' kaynaklandığını bildirdi.

Mayıs 2023'te FBI, yerel polisi bir okul saldırısı hakkında yapılan çevrimiçi tehditler konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Şüpheli Colt Gray'le bağlantılı bir e-posta adresinden yapılan bu tehditler üzerine, yerel polis o zaman 13 yaşında olan çocuğu sorgulamaya gittiği bildirildi.
Yerel polisle konuşan baba Colin Gray, 'evde silahların olduğunu ancak oğlunun bunlara izinsiz bir şekilde erişiminin olmadığını' söylediği raporda çocukla da konuşan polis çocuğu 'çekingen ve sakin' olarak tanımladığı ve çocuğun 'hiçbir zaman herhangi bir okulu vurmakla tehdit etmediğine dair ona güvence verdiğini' raporlandı.

Şüpheli 14 yaşındaki Colt Gray olay yerinde tutuklandı ve 4 kişinin ölümünden suçlanıyor. Yetkililer 14 yaşındaki şüphelinin, yetişkin olarak yargılanacağını mahkemenin cuma günü gerçekleşeceğini duyurdu.

 

Etiketler abd Amerika silahlı saldırı saldırı hediye etmiş
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