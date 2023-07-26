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Okyanusta inanılmaz rekor: Jakuzi sıcaklığına ulaştı

Okyanusta inanılmaz rekor: Jakuzi sıcaklığına ulaştı
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ABD'nin Florida eyaletinde okyanus sıcaklığı 38.43 dereceye yükseldi. Kaydedilen ısı seviyesinin rekor olabileceği belirtildi.

ABD hükümet verilerine göre, Everglades milli parkındaki Manatee Körfezi'nin sularında bulunan bir su sıcaklığı şamandırası, Pazartesi öğleden sonra geç saatlerde 38.43 derece sıcaklık kaydetti.

Yakındaki diğer şamandıralar 38 dereceyi aştı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (Noaa) göre, yılın bu zamanında bölge için normal su sıcaklıkları 23 derece ve 31 derece arasında olmalı.

Bu hafta kaydedilen ısı seviyesi, bir jakuzi ile hemen hemen aynı.

Okyanus yüzey sıcaklığı kayıtları tutulmuyor, ancak 2020'de yapılan bir araştırmaya göre, gözlemlenen en yüksek sıcaklık Basra Körfezi'nde 37,61 derece.

Güney Florida sahili, deniz yaşamını ve okyanus ekosistemlerini tehdit eden aşırı sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.

Etiketler okyanus jakuzi florida
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