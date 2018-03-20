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  4. 20 Mart 2018 13:43

Afrin'de kalleş tuzak ! Patlama oldu, çatışma çıktı !

TSK ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin'de PKK'lılar kaçarken hastaneyi mayın ve patlayıcılarla tuzakladıkları ortaya çıktı.

Afrin'de kalleş tuzak ! Patlama oldu, çatışma çıktı !
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı ile bozguna uğrayan PKK'lıların kaçarken hastaneyi bile mayın ve patlayıcı ile tuzakladıkları ortaya çıktı. Patlama esnasında Özgür Suriye Ordusu'ndan 2 asker yaralanırken, çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Teröristlerin cesetleri hastane bahçesinden dışarı çıkarılmadı.

PKK-PYD'nin Zeytin Dalı Harekatı sürerken bombalandığı iddiasıyla algı operasyonu yaptığı hastanenin görüntüsü insansız hava araçları tarafından görüntülenip bu oyun bozulmuştu.



Afrin Hastanesi'nin (Meşve Afrin) PKK'nın üs olarak kullandığı noktalardan birisi daha olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin kaçarken hastane binasını da tuzakladıkları patlama sonucu 2 Özgür Suriye askerinin yaralandığı, bu bölgede nöbet tutan 2 PKK'lının ise çatışma sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı.

Binanın eski binasının duvarları kısmen hasar görürken, 2 PKK'lının cenazesi ise henüz alınmayarak bahçede bulunan bir konteynerde bekletiliyor.



Öte yandan, PKK'lı teröristlerin binada tuttuğu PKK flamaları, bayrakları ve Öcalan posterleri de ÖSO askerleri tarafından indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise bölgede mayın ve patlayıcı arama çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

patlayıcı , çatışma , tuzak , afrin
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