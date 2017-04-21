Esad'dan Türkiye'ye savaş tehdidi !

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesindeki terörist grupların, ellerindeki kimyasal silahları Türkiye'den aldığına 'yüzde 100 emin olduğunu' söyledi. Esad Suriye'deki Türk askerlerinin işgalci olduğunu öne sürerek, "Ya kendileri giderler ya da savaşıp onları yeneriz, topraklarımızı koruruz." dedi.

Sputnik'e mülakat veren Esad, Suriye'deki terörist grupların ellerindeki kimyasal silahları nereden alıyor olabileceği sorusu karşısında, "Türkiye'den. Doğrudan Türkiye'den. Bunun kanıtları da var. İçlerinden (kanıtlardan) bazıları, birkaç yıl önce internette yayınlanmıştı" dedi.

Esad şöyle devam etti: "Teröristlerin para, silah, yeni militanlar ve gereksinim duydukları eşyaları alabileceği tek yol Türkiye'den geçiyor. Kuzeyden başka bir yolları yok. Bu nedenle (kimyasal silahları onları veren), yüzde 100 Türkiye."

TÜRKİYE'YE SAVAŞ TEHDİDİ

Esad, "Türk işgali ya da Amerikan askerlerinden bahsetseniz de ki Amerikalılarınki de bir işgal, sahadaki teröristlerden bahsetseniz de aynı şey. Bunların arasında hiçbir fark yok" dedi.

Esad şunları söyledi:

"Ülkenizdeki işgalcilerle savaşmaya hakkınız vardır. Bu nedenle Amerikalılar, Türkler ve tüm işgalciler ya kendiliğinden ülkemizden gitmezlerse güç kullanılarak çıkartılacaklar. Şu anda önceliğimiz teröristlerin yenilgiye uğratılması. Teröristleri çeşitli bölgelerde yenilgiye uğratırsak, Türkler de dahil olmak üzere geri kalan tüm diğer güçleri kovmak çok kolay olacak. Ya kendileri giderler ya da savaşıp onları yeneriz, topraklarımızı koruruz