İngiltere ve Fransa'dan "gerilimi düşürün" çağrısı

İngiltere ve Fransa, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin ardından "bütün tarafları gerilimi düşürmeye" çağırdı.



İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İngiltere ve Fransa'dan "gerilimi düşürme" çağrısı geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin ardından "bütün tarafları gerilimi düşürmeye" çağırdı.

Raab yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani'nin liderliğindeki Kudüs Gücü'nün teşkil ettiği "saldırgan tehdidin daima fakında olduklarını" bildirdi.

"(Süleymani'nin) Ölümünün ardından bütün tarafları gerilimi düşürmeye çağırıyoruz." ifadesini kullanan Raab, "Daha fazla çatışma hiçbirimizin çıkarına değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

'KORKTUĞUMUZ GERÇEKLEŞTİ'

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Amelie de Montchalin de, ABD yönetiminin 'İran'ın iki numarası' diye nitelenen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemesini "Dünyayı daha tehlikeli yaptı" diye değerlendirdi.

RTL radyosuna konuşan De Montchalin, "Daha tehlikeli bir dünyaya uyandık" uyarısını yaparak ekledi:

"Korktuğumuz gerçekleşti: ABD ile İran arasında gerilim artıyor. Öncelik bölgenin istikrara kavuşması.