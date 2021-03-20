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Pakistan Başbakanı koronavirüse yakalandı!

Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüse yakalandı. Başbakanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı haberini Sağlık Bakanı duyurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüse yakalandı. Başbakanın Kovid-19 testinini pozitif çıktığı haberini Sağlık Bakanı duyurdu.

Başbakan İmran Han, iki gün önce Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.

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Sağlık Bakanı Faisal Sultan, Han'ın evinde karantinada olduğunu Twitter hesabından açıkladı.

220 milyon nüfuslu Pakistan'da koronavirüs vakalarında keskin yükseliş devam ediyor.

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