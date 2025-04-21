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Papa Francis hayatını kaybetti

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12 yıllık papalık yapan Katoliklerin 88 yaşındaki ruhani lideri Papa Francis, hayatını kaybetti.

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bugün yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu. 88 yaşındaki Papa, 12 yıllık papalık döneminde çeşitli rahatsızlıklar geçirdi.

Ölümünden önce çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca hastanede yatan Papa, bu sırada iki kez hayati tehlike atlattı.

Vatikan, hastanede yattığı süreçte Francis'in yerine gelebilecek adayları değerlendirmek üzere bir konsil topladı. Papa Francis'in ölümü ile yeni bir papanın seçimi geleneksel konsey süreci ile takip edilecek. Dünyanın dört bir yanından kardinaller, Sistine Şapeli'nde oylarını kullanmak için Vatikan Şehri'nde toplanacak.

Katolik lider, ölümünden sadece bir gün önce Vatikan’a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldi.

Papa, dün Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda yapılan Paskalya ayininin son bölümünde tekerlekli sandalyeyle Aziz Petrus Bazilikası'nın locasına gelerek vatandaşların Paskalya bayramını kutladı.

 

DHA

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Etiketler Papa Francis vatikan katolik katolikler
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