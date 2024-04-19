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Paris'teki İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı

Paris'teki İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı
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Paris'teki İran Konsolosluğu'nda bir adam el bombası ve patlayıcı yelek kullanarak kendisini havaya uçurma tehdidinde bulunduğu bildirildi.

İran'ın Paris Konsolosluğu'na giren bir adam el bombası ve patlayıcı yelek kullanarak kendisini havaya uçurmakla tehdit etti.

Canlı bomba alarmı ile bölgeye ulaşan polis konsolosluk çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu. Bölgede güvenliği sağlamak için özel polis güçleri seferber edildi.

Polis olay yerinde olduklarını belirterek, halktan bölgeden uzak durmalarını istedi.

BFMTV'nin bir polis kaynağından aktardığına göre saldırgan yakalanarak tutuklandı. Tutuklanan adamın üzerinde hiç patlayıcı bulunmadığı tespit edildi.

"İNTİKAM ALMAK İSTEDİ"

Şüphelinin, konsolosluğa girmeden önce bir tanık tarafından görüldüğü belirlendi. Tanık, şüphelinin erkek kardeşinin intikamını almak istediğini belirttiğini aktardı.


Şüphelinin, 1963'te İran'da doğduğu iddia edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fransız asıllı İranlı şüphelinin üzerinde taktik yelek ve sahte el bombaları bulundu.

Şüpheli, Eylül 2023'te aynı konsolosluğu kundakladığı gerekçesiyle daha önce 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, konsolosluğun bulunduğu Paris'in 16. bölgesine gelmesi ve 5 yıl boyunca silah taşıması yasaklanmıştı.

Şüphelinin, söz konusu kundaklama nedeniyle 22 Nisan'da Temyiz Mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Etiketler Paris konsolosluk İran
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