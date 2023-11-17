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  3. Parmağını sifona sıkıştırdı: O anlar sosyal medyada gündem oldu

Parmağını sifona sıkıştırdı: O anlar sosyal medyada gündem oldu

Parmağını sifona sıkıştırdı: O anlar sosyal medyada gündem oldu
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TikTok'ta 'zguneyy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sifona parmağının sıkıştığı anların videosunu paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla parmağının sifona sıkıştığı anları gösteren bir kadın kısa sürede kullanıcılar arasında viral olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda genç kadın tırnağının uzun olmasından dolayı sifonun boşluğuna sıkıştığını söyledi. Tuşa bastığı anda büyük bir acı hisseden genç kadın gözyaşlarına hakim olmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videoya yoğun ilgi gösterdi. Kullanıcılar olayın yaşanma şekline dikkat çekerken, "Bunu nasıl başardın?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten böyle bir şey yaşandı mı? Kurgu olmasını diliyorum" yorumunu yaptı.

Etiketler sifon parmak parmağı sifona sıkıştı
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