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Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı ikinci kez görevden aldı

Ermenistan'da sular durulmuyor! İkinci kez görevden alındı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın ikinci kez görevden aldı.

Ermenistan'da ordunun muhtıra yayımlayarak Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından sular durulmuyor.

Orduyu darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı bir kez daha görevden aldığını açıkladı.

Daha öncede Gasparyan'ı görevden alan Paşinyan'ın kararı, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından reddedilmişti.

 

Etiketler ermenistan nikol paşinyan
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