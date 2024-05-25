  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı

Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı

Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı
Güncelleme:

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptı.

Paşinyan ve diğer yetkililerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz hafta, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin de içinde bulunduğu helikopter kaza yapmış ve 8 kişi hayatını kaybetmişti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri, sabah saatlerinde Taşir'e giderken kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaparak Vanadzor'a indi. Paşinyan ve beraberindeki yetkililerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PAŞİNYAN AÇIKLAMA YAPTI

Paşinyan, iniş sonrası Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar, her şey yolunda. Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a planlanmamış bir iniş yaptı. Şimdi yolculuğa arabayla devam ediyoruz. Herkese iyi günler dilerim," ifadelerini kullandı.

Etiketler ermenistan paşinyan helikopter acil iniş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
THY uçağında türbülans kabusu: Kabin memurunun beli kırıldı THY uçağında türbülans kabusu: Kabin memurunun beli kırıldı Seferberlik düzenlemesine hukukçulardan tepki: Kanuna aykırı Seferberlik düzenlemesine hukukçulardan tepki: Kanuna aykırı Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 kişi kayıp Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 kişi kayıp MetroPOLL araştırdı: İşte en fazla taraftarı olan takım MetroPOLL araştırdı: İşte en fazla taraftarı olan takım Müezzin ''ev olmadan gelmem'' dedi, cemaat çareyi böyle aradı Müezzin ''ev olmadan gelmem'' dedi, cemaat çareyi böyle aradı Yargı dizisi final yapıyor Yargı dizisi final yapıyor Tebliğcilere soğuk duş etkisi: Vatandaş öyle bir yanıt verdi ki... Tebliğcilere soğuk duş etkisi: Vatandaş öyle bir yanıt verdi ki... DSÖ kötü haberi verdi: Covid-19 yaşam süresini kısalttı DSÖ kötü haberi verdi: Covid-19 yaşam süresini kısalttı Kanser tedavisinden sonra saçı ve sakalı ''siyahladı'' Kanser tedavisinden sonra saçı ve sakalı ''siyahladı'' Benzinde beklenen indirim geldi Benzinde beklenen indirim geldi