Peru'da ilk kez bir kişiye ötenazi uygulandı

Güney Amerika ülkesi Peru'da, dejeneratif hastalığı olan bir kişiye ülke tarihinde ilk kez ötenazi uygulandı.

Peru'da ulusal basında çıkan habere göre, 12 yaşından bu yana polimiyozit (kas ağrısı) şikayetleri bulunan ve tedavi edilemeyen 47 yaşındaki Ana Estrada'nın ötenazi talebi Peru Adalet Divanı'nda kabul edildi.

Yargıç Josefina Miro Quesada, Estrada'nın tıbbi ötenazi prosedürünü kabul ettiğini ve kendi hür iradesiyle hayata veda ettiğini belirtti.

Böylece dejeneratif hastalığa yakalanan bir kişiye ülke tarihinde ilk ötenazi uygulanmış oldu.

Estrada'nın Avukatı Josefina Miro Quesada, yaptığı açıklamada, Estrada'nın "onurlu bir ölüm hakkı" için 5 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini ve kendi isteği doğrultusunda ötenazi edildiğini bildirdi.

Estrada'nın ailesinden yapılan açıklamada ise "Ana, sesine kulak veren, mücadelesinde ona eşlik eden ve kararına sevgiyle koşulsuz destek veren herkese minnettar kaldı." ifadesine yer verildi.

Estrada, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Bu benim için, ilk günden beri istediğim şeydi. Bunun hayatımın garantisi olduğunu biliyordum. Hayatımın son aşamasında, acı çekmeden ve ne olacağına dair endişe duymadan bu karara ihtiyacım vardı." diye konuşmuştu.

Solunum cihazına bağlı yaşayan Estrada'nın ötenazi davası 27 Temmuz 2022'de Yargıtay tarafından onaylanmıştı.

Dejeneratif hastalığı nedir ?

Dejeneratif hastalık, dokuları veya organları etkileyen ve zamanla giderek kötüleşen dejeneratif hücre değişikliklerine dayanan bir hastalıktır. Bu değişiklikler, normal hücre fonksiyonlarının kaybına ve doku veya organ yetmezliğine yol açabilir.

Dejeneratif hastalıklar birçok farklı türde olabilir ve her birinin kendine özgü semptomları, nedenleri ve tedavileri vardır. Bazı yaygın dejeneratif hastalık türleri şunlardır:

Nörodejeneratif hastalıklar: Beyin ve sinir sistemini etkileyen hastalıklardır. Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığı buna dahildir.

Kas-iskelet dejeneratif hastalıkları: Kasları, kemikleri ve eklemleri etkileyen hastalıklardır. Artrit, osteoporoz ve fibromiyalji buna dahildir.

Kardiyovasküler dejeneratif hastalıklar: Kalbi ve kan damarlarını etkileyen hastalıklardır. Koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve felç buna dahildir.

Göz dejeneratif hastalıkları: Gözleri etkileyen hastalıklardır. Makula dejenerasyonu ve diyabet retinopatisi buna dahildir.

Dejeneratif hastalıkların kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, yaşlanma, genetik, çevresel faktörler ve bunların kombinasyonu dahil olmak üzere birçok faktörün rol oynadığı düşünülmektedir.

Dejeneratif hastalıklar için genellikle tek bir tedavi yoktur. Tedavi, hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak semptomları yönetmeye ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya odaklanır. Tedavi, ilaçlar, fizik tedavi, cerrahi ve yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir.