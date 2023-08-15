  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Polonya'da aşırı sıcaklara ilginç çözüm

Polonya'da aşırı sıcaklara ilginç çözüm

Polonya'da aşırı sıcaklara ilginç çözüm
Güncelleme:

Polonya’da 15 Ağustos Silahlı Kuvvetler Bayramı sebebiyle bugün yapılacak geçit töreninde, yüksek hava sıcaklığına karşı caddelere soğuk su püskürten ‘su perdeleri’ konuldu.

Polonya Savunma Bakanlığı, Polonya ile Sovyetler Birliği arasında 1920’de yaşanan Varşova Savaşı zaferinin yıldönümü sebebiyle her yıl 15 Ağustos’ta kutlanan ulusal Silahlı Kuvvetler Bayramı için ülkede yaşanan aşırı sıcaklara ‘su perdesiyle’ çözüm buldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, başkent Varşova’da sıcaklıkların 30 derecenin üstüne çıkacağı ve geçit töreninin yapılacağı caddenin kenarlarına soğuk su püskürten 'su perdeleri' konulduğunu ifade etti.

 24 bin şişe su hazırlandığı belirtilen açıklamada “Varşova'da 12.00-15.00 arasında termometrelerin 30 derecenin üzerinde olacağını unutmayın. Su, güneş gözlüğü ve şapka getirin. Çeşme Parkı bölgesinde ve Sanguszki Caddesi bölgesinde Polonya Ordusu, su perdeleri hazırladı” denildi.

Öte yandan bayram kapsamında Bayraktar SİHA, Varşova’daki PGE Narodowy stadyumunun dışında sergilenmeye başlandı. Polonya Ordusu, herkesi ulusal stadyuma beklediklerini ifade etti.

Etiketler sıcaklar polonya çözüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulis: İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları ortaya çıktı
Berat Albayrak'ın ne yaptığı ortaya çıktı
101 yaşındaki doktordan uzun yaşamın sırları! Asla yapmadığı 5 şeyi açıkladı
ORC yerel seçim anketini açıkladı: AK Parti ve CHP kan kaybetti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını açıkladı
Sıcak bunaltacak! Mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak
Türkiye'de rekor sıcaklık: Termometreler 50 dereceyi gördü
Camideki uygunsuz görüntülerle ilgili yeni gelişme
Selçuk Geçer Dolar'da yeni rekor için tarih verdi: 38 TL'ye ulaşacak
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı