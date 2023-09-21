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Putin, Paşinyan ile telefonda görüştü: Rus barış gücü askerlerinin desteğiyle...

Putin, Paşinyan ile telefonda görüştü: Rus barış gücü askerlerinin desteğiyle...
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Azerbaycan ve Karabağ Ermenilerinin görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Kremlin’den dün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Taraflar, Karabağ'la ilgili son gelişmeleri ele aldılar. Vladimir Putin, çatışmanın en ciddi aşamasının aşılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rus barış gücü askerlerinin desteğiyle varılan, çatışmaların tamamen durdurulmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Görüşmelere Rus barış gücü birliğinin liderleri aracılık edecek. Zorlu koşullara rağmen barış gücü askerleri hedeflerini kararlılıkla yerine getirmekte, sivillere ve mültecilere genel yardım sağlamaktadır. Liderler, durumun gerginliğin azalması ve istikrara kavuşması yönündeki umutlarını dile getirdiler” denildi.

Etiketler rusya peşinyan putin
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