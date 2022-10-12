Putin, Türkiye'de büyük bir gaz merkezi kurmayı planladığını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurulabileceğini söyledi

Rusya lideri Vladimir Putin enerji kriziyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz" ifadelerini kullandı.

Putin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Küresel ekonomi ve enerji piyasaları şiddetli bir krizin içerisinde. Bundan dolayı fiyatlar artıyor.

Kuzey Akım'a yapılan sabotaj bir uluslararası terör eylemi. Tamamen insanları ucuz enerjiden mahrum etmekle ilgili. Bu saldırılar tehlikeli emsaller.

Krım Köprüsü'ndeki terör eyleminin arkasında Ukrayna özel servisi var.

Rusya ve Avrupa arasındaki ilişkilere zarar vermek isteyenler Kuzey Akım'a yapılan sabotajın arkasında.

ABD şimdi daha yüksek fiyatlara enerji tedarik edebilir. Avrupa'yı kendi sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) almak için zorlayabilir.

Rusya daha fazla enerji tedarik ederek Avrupa'ya yardım etti.

Kuzey Akım projeleri siyasi değil. Bu projenin kaderine Rusya ve AB karar vermeli.

Kuzey Akım'ı onarmak mümkün. Kuzey Akım 2'deki bir hat hala sağlam. Rusya bu hat üzerinden gaz tedarik etmeye hazır. Top AB'nin sahasında. Kış aylarında ek hacimde gaz tedarik etmeye hazırız.

Yenilenebilir enerji siyasallaştırılmamalı.

Sıradan Avrupalılar yüksek enerji faturalarından muzdarip. Rusya'nın bununla bir ilgisi yok. Yüksek fiyatlar yerel işletmeleri öldürüyor."

TÜRKİYE'DEN İLK YANIT

Rus lider Putin'in açıklamalarına yönelik olarak ilk açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün. Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk. Bunu konuşmak için henüz erken" değerlendirmesinde bulundu.