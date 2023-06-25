Putin'den darbe girişimi sonrası ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner isyanı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat, hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Putin, Wagner ile anlaşma sonrasında yaptığı ilk açıklamada "Ukrayna'daki özel askeri harekete öncelik veriyorum" ifadelerini kullandı.

Putin gelecek hafta düzenlenecek olan güvenlik konseyine katılacağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna güçlerinin Donetsk'te saldırı girişimlerini sürdürdüğünü, Bahmut'ta 10 saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.