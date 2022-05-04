  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin'den dünyayı ayağa kaldıracak 9 Mayıs planı! Esirleri Kızıl Meydan'da yürütecek

Putin'den dünyayı ayağa kaldıracak 9 Mayıs planı! Esirleri Kızıl Meydan'da yürütecek

Putin'den dünyayı ayağa kaldıracak 9 Mayıs planı! Esirleri Kızıl Meydan'da yürütecek

Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Bayramı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Batı medyası, Kızıl Meydan'da düzenlenecek törende Ukrayna'da esir alınan 500 kişinin yürütüleceği öne sürüldü. Öte yandan Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi için ''operasyon'' kelimesini kullanan Putin'in, resmi olarak savaş ilan edebileceği belirtiliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 70. gün yaşanırken süreçle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs tarihi için Putin'in birtakım hazırlıklar içerisinde olduğu öğrenildi.

PUTİN 9 MAYIS'TA ZAFER KONUŞMASI YAPACAK
Batı medyasında yer alan haberlere göre Rus lider Putin, 9 Mayıs'ta bir zafer konuşması yapacak ve böylece savaşta verdikleri kayıpların üzerini örtecek. Moskova yönetimi 5 gün sonraki tören için hazırlıklarını yoğunlaştırırken Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan kutlamalarda görkemli bir geçit töreni yapılacak.

ESİRLERİ KIZIL MEYDAN'DA YÜRÜTECEKLER
The Times'da yer alan habere göre Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek olan Zafer Bayramı kutlamalarında, Rus askerlerinin Ukrayna'da yakaladığı 500 savaş esirinin Kızıl Meydan'dan geçmeye zorlanabileceğini de iddia edildi.

RESMEN SAVAŞ İLANINI DUYURABİLİR
9 Mayıs'taki törene ilişkin bir çarpıcı iddia da ABD medyasından geldi. CNN, ilk günden beri Ukrayna'daki işgale operasyon diyen Putin'in, Zafer Bayramı'nda resmi olarak savaş ilan edebileceğini ileri sürdü.

Etiketler rusya vladimir putin 9 mayıs zafer bayramı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi
Rizeli esnaf ile Nagehan Alçı'nın Che Guevara tartışması: ''Özür dileyeceksiniz''
Çapraz ateşe alınan araçtaki anne ve kızı hayatını kaybetti
Yağışlar ne kadar sürecek? Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Terör örgütü PKK yeni partner buldu: Türkiye'ye birlikte saldırmışlar!
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: İşte trafikte son durum!
Ekmekten ete, makarnadan süte yeni zam yağmuru geliyor!
Apollon Tapınağı'nda büyük skandal! Suç duyurusunda bulunuldu
İstanbulda'da Afganların bu görüntülerine tepki yağıyor!
Tatilcilerin dönüş çilesi başladı