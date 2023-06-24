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Putin'den isyancılara karşı yeni hamle

Putin'den isyancılara karşı yeni hamle
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Paralı ordu Wagner'in Moskova yönetimine başkaldırmasının ardından Rusya lideri Putin, sıkıyönetim ihlali nedeniyle 30 gün tutukluluğa izin veren bir yasa imzaladı.

Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunun dün akşam başlattığı isyan, dünyada büyük yankı uyandırdı. Putin isyancılara "vatan haini" derken, Wagner güçleri ise Moskova'ya doğru ilerlemeye çalışıyor. Zaman zaman sıcak çatışmalar da yaşanırken, Rus lider Putin sıkıyönetim ihlali nedeniyle 30 gün tutukluluğa izin veren bir yasaya imzasını attı.

"VATAN HAİNLERİ BEDEL ÖDEYECEK"
Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'in Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etmesiyle dün akşam Rusya'da ortalık karıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı, hakkında da soruşturma başlattı. Putin ise kameralar karşısına geçip isyancılar için "Bedelini ödeyecekler, vatan hainleri" dedi. Prigojin ise Moskova'ya doğru ilerleyeceklerini belirtip "Teslim olmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

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Etiketler vladimir putin rusya wagner
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