Putin'den orduya koronavirüsle mücadele talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun gerekli olması halinde koronavirüsle mücadeleye hazırlık durumunu arttırmak için tatbikat gerçekleştirilmesi talimatı verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın aktardığına göre, Putin koronavirüsle ilgili sorunların çözümü konusunda hazırlık durumunun artırılması amacıyla orduya tatbikat gerçekleştirilmesi talimatında bulundu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, tatbikatın bugünden itibaren yapılacağını ifade etti.

Tatbikatın Batı ve Merkezi askeri birimlerinde, hava ve stratejik füze kuvvetlerinde, Rusya Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Savunma Birlikleri, mühendislik birlikleri ve özel tıbbi destek kuruluşlarında gerçekleştirileceği aktarıldı.