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Putin'den resmen 3'üncü dünya savaşı hazırlığı: Nükleer silahla tehdit etti!

Putin'den resmen 3'üncü dünya savaşı hazırlığı: Nükleer silahla tehdit etti!
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Rusya lideri Putin, Türkiye'nin onayıyla NATO'ya katılan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrasında "Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız. Nükleer silah kullanmaya hazırız" diyerek resmen 3'üncü dünya savaşı hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet medyasına konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin anlamsız olduğu belirterek, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.

Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi.

Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.

Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Rus lider, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı.

Etiketler Rusya 3. dünya savaşı savaş rusyafinlandiya İsveç
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