Putin'den sürpriz hamle! İşgal sona mı eriyor ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler olduğunu söyledi.

Ukrayna - Rusya arasında 2 hafta önce başlayan savaş sürüyor. Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusunun saldırıları 16. gününe girerken bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Lukaşenko ile görüşmesinde Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler olduğunu söyledi.

Ortadoğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı son açıklamada ise, “Ukrayna ile görüşmelerde belirli pozitif değişimler var” diye konuştu.

Kremlin'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, "Ukrayna konusundaki durum hakkında ve her şeyden önce, neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakerecilerin bana bildirdiğine göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.

Batı'nın Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlarına değinen ve iki ülkenin gelişimini yaptırımlar yoluyla kısıtlama girişimleriyle ilgili tüm zorlukları aşacaklarını kaydeden Putin, "Günümüzdeki olaylarla, bilindik kısıtlamalarla, yaptırımlarla bağlantılı sorunlar elbette var. Ancak daha önce sizinle konuştuğumuz gibi, bizim gelişimimizi kısıtlama girişimleri her zaman her zaman uygulandı, şimdi de uygulanıyor. Elbette şu anda daha büyük bir kapsama sahip. Bu zorlukları aşacağımızı ve aksine kendimizi bağımsız hissetmek için daha fazla yetkinlik, fırsat elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.