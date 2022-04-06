Putin'e ölümcül darbe geliyor! Kızları da hedefte

Batılı ülkeler Rusya'ya karşı ek yaptırımları açıklamaya hazırlanıyor. Batı'nın yeni yaptırımlarla Putin'in yakın çevresine gireceği ve Rus liderin iki kızının yaptırım listesine alınacağı iddia edildi.

Ukrayna'nın Buça kasabasında 410 sivilin cansız bedenlerine ulaşılması sonrası ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve birçok Avrupalı lider Rusya'ya yönelik yaptırımların artacağını açıkladı.

5.YAPTIRIM PAKETİ AÇIKLANDI

Avrupa Birliği, dün Rusya’ya uygulanacak yaptırımların 5’inci paketini açıkladı. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen “İlk olarak, Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar Euro değerinde bir ithalat yasağı getireceğiz. Bu, Rusya için bir diğer önemli gelir kaynağını kesecek” dedi.

PUTİN GÖZDAĞI VERİYOR

Ancak yeni yaptırımlar Rusya cephesinde istenen tepkiyi henüz oluşturmuyor. Aksine Rusya Devlet Başkanı Putin dün 'Bunun iki ucu keskin silah olduğunu unutmayın' diyerek Batı'ya gözdağı verdi. Rus lider geçtiğimiz günlerde Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayarak "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus Gazı sözleşmeleri durdurulacak." demişti.

BATI ÇAREYİ DAHA DERİNE İNMEKTE BULDU: PUTİN'İN KIZLARI HEDEFTE

Putin'i cezalandırmak için yaptırımların sertleşmesinde hemfikir olan AB liderleri yeni gelecek yaptırım listesi ile Putin'in yakın çevresine inmeyi planlıyor. AB'nin Rus oligarkları ve politikacıları hedef alan yaptırım listesine Putin'in iki kızının da eklenmesi bekleniyor.

İngiliz Telegraph Gazetesi'nin iddiasına göre, yeni yaptırımlar ile kişisel yaşamları hakkında çok az şey bilinen 35 yaşındaki Katerina Tikhonova ve 36 yaşındaki Mariya Vorontsova'nın mal varlıkları dondurulacak ve seyahat yasağı getirilecek.

SON ÖLÜMCÜL DARBE: YATIRIM YASAĞI

Ukrayna'ya başlatılan işgal sonrası sert yaptırımların hedefinde olan Rusya'da ekonomik etkiler görülmeye başlandı. İsmi açıklanmayan kaynaklar yaptırımların çok daha sertleşeceğini iddia ediyor. Edinilen bilgiye göre, G7, AB ve ABD Rusya'da 'tüm yeni yatırımların' yasaklanması konusunda anlaştı.

Batı uygulayacağı yeni tedbirlerle Rus bankaları ve devlete ait işletmeler üzerindeki yaptırımların ağını genişletecek ve hükümet yetkililerini ve aile üyelerini hedef alacak.

BUGÜN AÇIKLANACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni yaptırımların bugün açıklanacağını duyurarak bu adımın "Putin'in savaşını fonlayan Rus kleptokrasisini" hedef alacağını söyledi.

Yeni yaptırımlar ile Rus şirketlerin AB ülkelerindeki ihaleleri katılması da engelleyecek.

RUSYA SOVYETLER DÖNEMİNE DÖNDÜ

Öte yandan Truss, Rus ekonomisin "felç eden" yaptırımlar sonucunda Sovyet dönemine geri döndüğünü söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı, Moskova'ya karşı ek önlemlerin deniz taşımacılığını, bankaları ve altın ticaretini hedef alması gerektiğini ve ayrıca Rus petrol ve gazı ithalatını durdurmak için bir zaman çizelgesi üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi.

Truss, savaşı sona erdirmenin tek yolunun Rusya'nın Ukrayna'da kaybetmesi olduğunu da sözlerine ekledi.