Rus basınından küstah manşet: ''Erdoğan Putin'i kandırdı, ihanet yolunu seçti''

Suriye'de Esad rejimi ile muhalifler arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ederken, Rus basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Bir gazetenin haberinde, ''Erdoğan Putin’i kandırdı: Suriye ateş altında, Kremlin suskun, Putin’in avucunun içindeki Türkiye Cumhurbaşkanı yine ihanet yolunu seçti'' ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin Halep ve İdlib kentinde rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed rejimi güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suriye'deki çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, toplam 56 köy ve noktanın kontrolünü ele geçirdi.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip ilçesinde de dün sabah saatlerinde yoğun çatışmalar başladı. Bugün ilçenin kontrolü, rejim karşıtı silahlı gruplara geçti.

3 gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Rus basını Erdoğan'ı hedef aldı

T24'ten Hakan Aksay'ın haberine göre, ülkenin en etkili gazetelerinden Kommersant, Suriye'deki gelişmelerle ilgili haberinde, ''Şam Türkiye yanlısı grupların saldırısıyla karşı karşıya'' başlığını kullandı. Haberde görüşlerine yer verilen uluslararası ilişkiler uzmanı Mardasov, rejim karşıtı grupların silahlarının kısa süre önce Türkiye'den gönderildiğini iddia etti.

Nezavisimaya gazetesi ise, ''Türkiye’nin koruduğu güçler Suriye’de şiddet yoluyla yayılma aşamasına geçtiler: Ankara’ya bağlı militanlar Şam’a ve Hizbullah’a meydan okudu'' ifadelerini kullandı.

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Tsargrad TV sitesinde kullanılan başlık dikkat çekti. Haberde ''Erdoğan Putin’i kandırdı: Suriye ateş altında, Kremlin suskun, Putin’in avucunun içindeki Türkiye Cumhurbaşkanı yine ihanet yolunu seçti'' denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır." ifadesini kullandı.

Keçeli, X sosyal medya hesabından İdlib ve mücavir bölgedeki gelişmeler konusunda açıklama yaptı.

"Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlib ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir." ifadesini kullanan Keçeli, 2017'den bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili bazı mutabakatların tesis edildiğini ve Türkiye'nin taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirdiğini vurguladı.

Keçeli, "İdlib'e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik." dedi.

Son günlerde yaşanan çatışmaların bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına neden olduğunu belirten Keçeli, yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmamasının ve sivil halkın zarar görmemesinin Türkiye bakımından büyük önem teşkil ettiğinin altını çizdi.

Keçeli, şunları kaydetti:

"Mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır."

Keçeli, gelişmeleri, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettikleri önem ve terörle mücadeleye verdikleri öncelik çerçevesinde çok yakından takip ettiklerini vurguladı.