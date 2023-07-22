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Rusya, tahıl anlaşması için şartlarını açıkladı

Rusya, tahıl anlaşması için şartlarını açıkladı
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, tahıl anlaşmasının devam etmesi için 7 şartları olduğunu açıkladı.

Rusya, süresi 17 Temmuz'da dolan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni uzatmama kararı aldı. Kremlin yönetimi, attığı adıma gerekçe olarak kendi taleplerinin karşılanmamasını gösterdi. Olayın yankıları sürerken Moskova yönetimi anlaşmanın devam edebilmesi için birtakım şartlarının olduğunu ifade etti.

7 MADDE SIRALADILAR
Dünya piyasalarının endişeyle karşıladığı gelişmenin ardından, anlaşmanın hayata geçirilmesine öncülük eden Türkiye, sorunun üstesinden gelinmesi için yoğun diplomatik çabalarını sürdürüyor. Moskova, anlaşmaya hangi şartlarda döneceklerine ilişkin 7 madde sıraladı. Bunların "teoride değil, gerçekte yerine getirilmesini" isteniyor.

İŞTE O MADDELER
- Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ilk şartlarının "Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatı üzerindeki Batı yaptırımlarının kaldırılması" olduğunu söyledi.

- İkinci şart olarak "SWIFT küresel bankacılık sistemine acil bağlantı da dahil olmak üzere ihracata hizmet eden Rus bankalarının önündeki engellerin kaldırılması" gösterildi.

- Polyanskiy, üçüncü şartlarını "tarımsal üretimin devam etmesi için yedek parça teslimatının tekrar başlaması" olarak açıkladı.

- Dördüncü şart, "Rus gıda ihracatının sevkiyatı için tüm lojistiğin ve koşulların sağlanması", beşinci şart ise "Rusya'dan Ukrayna'ya giden, savaştan zarar görmüş amonyak boru hattının onarılması ve gübre sorunlarının çözülmesi" oldu.

- Tarımsal üretimle bağlantılı dondurulan Rus varlıklarıyla ilgili geri adım atılmalı.

- Tahıl anlaşmasının insani doğası yeniden başlatılmalı.

Etiketler rusya tahıl anlaşması
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