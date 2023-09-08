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Rusya, Ukranya'ya bomba yağdırdı

Rusya, Ukranya'ya bomba yağdırdı
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Rusya, Ukrayna'nın Sumi bölgesine düzenlediği bombardıman sonucunda 2 kişi yaralandı, birçok ev ve araç da hasar gördü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Rusya tarafından Sumi'ye yönelik düzenlenen bombardıman sonucu iki kişi yaralandı. Saldırının, sivillerin yaşadığı bölgede önemli hasara yol açtığı belirtilen açıklamada, “İlk bilgilere göre, iki katlı bir konut binası yıkıldı, 20'den fazla ev ve 8 araç hasar gördü ve geniş bir alanda yangın çıktı. Enkaz altında iki kişi mahsur kalmıştır. Kurtarma ekipleri bir erkek ve bir kadını enkaz altından kurtardı. Yangın söndürülmüştür. Çalışmalar devam etmektedir” denildi.

DHA

Etiketler rusya ukrayna bombardıman
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