Rusya Ukrayna'yı bir kez daha vurdu: 11 kişi öldü

Rus ordusu Ukrayna'nın Çerginiv kentini füzelerle vurdu. 11 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi ise yaralandı.

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Çernigiv kentini füzeyle hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Zelenskiy, "Ne yazık ki ölü sayısı artabilir. Eğer Ukrayna yeterli sayıda hava savunma sistemine sahip olsaydı ve dünyanın Rus terörüne karşı koyma kararlılığı yeterli olsaydı bu olmazdı. Teröristler ancak terörü durdurabilecek ve hayatı koruyabilecek olanları korkutmayı başarırlarsa hayatları yok edebilir. Kararlılık önemlidir. Destek önemlidir. Ukrayna'nın kararlılığı yeterlidir. Ortaklarımızın da eşit derecede yeterli kararlılığına ve bunun sonucunda da yeterli desteğine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.