Rusya vatandaşlarını Gazze'den tahliye etti

Gazze Şeridi’nde bulunan Rusya vatandaşlarının büyük kısmının bölgeden tahliye edilerek Moskova’ya ulaştırıldığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahliye çalışmalarını güvenli ve eksiksiz tamamlamayı umduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Direktörü Aleksandr Kinşçak’ın yazılı açıklamasında, “İsrail, Mısır, Katar ve Filistin makamlarıyla işbirliği içinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve yurtdışındaki temsilciliklerimizin ısrarlı çabaları sayesinde, Rusya vatandaşlarının Gazze’den tahliye süreci başarılı bir şekilde rayına girdi. Bugün itibariyle yurttaşlarımızın büyük kısmı artık bölgeyi terk etti ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçaklarıyla Moskova’ya ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.

İlgili bilginin düzenli olarak kamuoyuna iletildiği belirtilen açıklamada, “Ortak eylemlerle tahliye tedbirlerini güvenli ve eksiksiz bir şekilde tamamlayabileceğimizi umuyoruz” dendi.